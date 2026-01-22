BBB 26: Jonas propõe trégua a Marcelo e admite jogada errada: "Sonso, cachorro"

Veterano procurou o pipoca para trocar uma ideia durante a festa do líder Alberto Cowboy

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Marcelo mandou a real para Jonas Sulzbach no BBB 26 durante a festa do líder Alberto Cowboy.

O veterano, que colocou o rival no Monstro, o procurou para falar sobre votos e a relação conflituosa que eles construíram.

“A não ser que você declare que vote em mim, ai eu voto em você”, disse Jonas, em tom de brincadeira.

Presente na conversa, Marciele contou ao veterano que ele não é a primeira opção do amigo na formação do próximo paredão.

“Eu deixei tu falar minhas coisas?

Está doida é?

Está se passando?”, reagiu o médico.

