BBB 26: Juliano Floss detona jogo de Brigido e alerta Ana Paula: "Não sinto verdade"

Dançarino criticou a conduta do pipoca nesses primeiros dias de confinamento

BBB 26: Juliano Floss detona jogo de Brigido e alerta Ana Paula: "Não sinto verdade"

Em conversa com Ana Paula Renault na tarde desta quinta-feira (22), Juliano Floss revelou que está atento ao jogo de Brigido no BBB 26.

O dançarino e tiktoker se uniu à jornalista nas críticas ao empreendedor.

“Eu acho que ele [Brigido] envenenou várias coisas.

Eu acho que Matheus tá do jeito que tá por causa dele, eu acho que o Pedro, várias perguntas capiciosas vieram de conversas com ele…”, afirmou a veterana.

