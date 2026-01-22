BBB 26: Juliano Floss detona jogo de Brigido e alerta Ana Paula: "Não sinto verdade"
Dançarino criticou a conduta do pipoca nesses primeiros dias de confinamento
Em conversa com Ana Paula Renault na tarde desta quinta-feira (22), Juliano Floss revelou que está atento ao jogo de Brigido no BBB 26.
O dançarino e tiktoker se uniu à jornalista nas críticas ao empreendedor.
“Eu acho que ele [Brigido] envenenou várias coisas.
Eu acho que Matheus tá do jeito que tá por causa dele, eu acho que o Pedro, várias perguntas capiciosas vieram de conversas com ele…”, afirmou a veterana.
