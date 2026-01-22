BBB 26: Marcelo chora e reclama de gestos homofóbicos de Matheus
Médico foi consolado por Maxiane, Breno e Marciele durante a festa do líder Alberto Cowboy
Matheus segue provocando incômodo em muitos participantes do BBB 26.
Antes da festa do líder Alberto Cowboy, os participantes simularam um desfile de moda na casa para mostrar seus looks para a noite, ao que o gaúcho se apresentou com trejeitos homofóbicos.
Durante a festa, Marcelo não segurou a irritação com a cena e chorou, sendo consolado por Breno e Maxiane – os dois brothers, vale lembrar, protagonizaram um beijão daqueles no último sábado (17).
