BBB 26: Matheus promete expor Ana Paula Renault ao vivo: "Fuja"

Declaração ocorre em conversa com brothers e envolve comparação com trama do longa-metragem

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Matheus promete expor Ana Paula Renault ao vivo: "Fuja"

Nesta quinta-feira (22), Matheus afirmou dentro do BBB 26 que pretende expor Ana Paula Renault em uma fala ao vivo no programa, utilizando como referência o filme Corra.

Em conversa com outros participantes, o brother disse que fará uma comparação entre a sister e elementos centrais da trama para atingir sua imagem diante do público.

Durante o diálogo, Paulo Augusto explicou a Matheus o conceito do filme mencionado.

Leia também

Segundo ele, a produção retrata uma dinâmica de uso e manipulação das pessoas.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias