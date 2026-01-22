BBB 26: Matheus promete expor Ana Paula Renault ao vivo: "Fuja"

Declaração ocorre em conversa com brothers e envolve comparação com trama do longa-metragem

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Nesta quinta-feira (22), Matheus afirmou dentro do BBB 26 que pretende expor Ana Paula Renault em uma fala ao vivo no programa, utilizando como referência o filme Corra.

Em conversa com outros participantes, o brother disse que fará uma comparação entre a sister e elementos centrais da trama para atingir sua imagem diante do público.

Durante o diálogo, Paulo Augusto explicou a Matheus o conceito do filme mencionado.

Segundo ele, a produção retrata uma dinâmica de uso e manipulação das pessoas.

