BBB 26: Milena revela vontade de mudar pódio: "Será que vai ficar chateado?"
Sister trocou uma ideia com Ana Paula Renault a respeito do assunto
Em conversa com Ana Paula Renault na tarde desta quinta-feira (22) no BBB 26, Milena revelou que está revendo as suas prioridades no jogo.
Na última segunda (19), no Sincerão, a recreadora infantil apontou a jornalista e Breno como partes do seu Top 3.
Agora, a babá contou que está pensando em trocar Breno por Samira.
“Será que o Breno vai ficar chateado se eu trocar meu pódio?
Quero colocar a Samira.
Deveria ter quatro lugares”, comentou a sister.
