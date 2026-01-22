BBB 26: Milena revela vontade de mudar pódio: "Será que vai ficar chateado?"

Sister trocou uma ideia com Ana Paula Renault a respeito do assunto



Em conversa com Ana Paula Renault na tarde desta quinta-feira (22) no BBB 26, Milena revelou que está revendo as suas prioridades no jogo.

Na última segunda (19), no Sincerão, a recreadora infantil apontou a jornalista e Breno como partes do seu Top 3.

Agora, a babá contou que está pensando em trocar Breno por Samira.

“Será que o Breno vai ficar chateado se eu trocar meu pódio?

Quero colocar a Samira.

Deveria ter quatro lugares”, comentou a sister.

