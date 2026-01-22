BBB 26: Pedro é internado em hospital especializado em dependência química e transtornos mentais

Vendedor ambulante de 22 anos deu entrada na unidade médica na tarde da última quarta-feira (21)

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Pedro é internado em hospital especializado em dependência química e transtornos mentais

Personagem polêmico do BBB 26, Pedro Henrique Espíndola foi internado em Piraquara, no Paraná, na tarde da última quarta-feira (21).

O ex-participante do reality da Globo deu entrada em uma clínica para acompanhamento médico e psicológico intensivo.

O vendedor ambulante de 22 anos está no Hospital San Julian, que é referência no tratamento de dependência química e transtornos mentais em fases graves e agudas.

Leia também

As informações são do Portal LeoDias.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias