BBB 26: Pedro é internado em hospital especializado em dependência química e transtornos mentais

Vendedor ambulante de 22 anos deu entrada na unidade médica na tarde da última quarta-feira (21)

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Personagem polêmico do BBB 26, Pedro Henrique Espíndola foi internado em Piraquara, no Paraná, na tarde da última quarta-feira (21).

O ex-participante do reality da Globo deu entrada em uma clínica para acompanhamento médico e psicológico intensivo.

O vendedor ambulante de 22 anos está no Hospital San Julian, que é referência no tratamento de dependência química e transtornos mentais em fases graves e agudas.

As informações são do Portal LeoDias.

