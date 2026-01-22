BBB 26: Saiba quem são os brothers que participarão da Prova do Líder ao vivo

Primeira fase da dinâmica foi realizada à tarde

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Saiba quem são os brothers que participarão da Prova do Líder ao vivo

Na noite desta quinta-feira (22) no BBB 26, participarão da segunda fase da Prova do Líder ao vivo os seguintes participantes: Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade.

À tarde, todos os brothers encararam uma o início da dinâmica, mas apenas quatro finalistas seguirão na disputa.

“Agora vou anunciar os quatro classificados para a final da Prova do Líder.

Leia também

Com o melhor tempo, no tempo absolutamente inacreditável: Marcelinho”, declarou Tadeu.

“Classificado para a final com o segundo melhor tempo: Juliano.

Classificado para a grande final da Prova do Líder com o terceiro melhor tempo: Babu.

E a última vaga da Prova do Líder ficou com Sarah”, divulgou Tadeu Schmidt.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias