BBB 26: Saiba quem são os brothers que participarão da Prova do Líder ao vivo
Primeira fase da dinâmica foi realizada à tarde
Na noite desta quinta-feira (22) no BBB 26, participarão da segunda fase da Prova do Líder ao vivo os seguintes participantes: Marcelo, Juliano Floss, Babu Santana e Sarah Andrade.
À tarde, todos os brothers encararam uma o início da dinâmica, mas apenas quatro finalistas seguirão na disputa.
“Agora vou anunciar os quatro classificados para a final da Prova do Líder.
Com o melhor tempo, no tempo absolutamente inacreditável: Marcelinho”, declarou Tadeu.
“Classificado para a final com o segundo melhor tempo: Juliano.
Classificado para a grande final da Prova do Líder com o terceiro melhor tempo: Babu.
E a última vaga da Prova do Líder ficou com Sarah”, divulgou Tadeu Schmidt.
