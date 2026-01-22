BBB 26: Sol ironiza jogo de Ana Paula: "Boa samaritana"

A veterana trocou uma ideia com Jordana a respeito da jornalista

A rivalidade entre Sol Vega e Ana Paula Renault veio para ficar no BBB 26.

Após trocarem farpas no Sincerão, a ex-BBB 4 criticou o jogo da rival em conversa com Jordana durante a festa do líder Alberto Cowboy.

“Depois dessa situação com a Aline, eu não fiquei perto da Ana Paula mais”, comentou Jordana.

“Ela sentiu”, reagiu Sol.

“Ela achou que eu fosse ser mais uma para ficar junto com ela e eu não fiquei.

Eu senti que hoje a gente já se afastou muito”, pontuou a advogada.

