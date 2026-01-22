BBB 26: Tadeu Schmidt detalha dinâmica da semana com Paredão sem bate-volta

Formação da berlinda começa na sexta-feira e eliminação está marcada para terça (27)

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

O apresentador Tadeu Schmidt explicou nesta quinta-feira (22) como será a dinâmica da semana no BBB 26, detalhando as etapas que vão levar à formação do próximo Paredão e à eliminação prevista para a próxima terça-feira (27).

As definições envolvem Prova do Anjo, imunidades, indicações diretas e votação da casa, sem disputa de Bate-Volta.

A programação começa na sexta-feira (23) com a realização da Prova do Anjo.

Nesta semana, o vencedor será autoimune.

Após a prova, os participantes enfrentarão uma caixa surpresa, dinâmica que resultará em uma pessoa emparedada ainda amanhã.

