Coração Acelerado: Naiane acusa Agrado de plantar stylist fake em sua casa

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduarda (Gabz) é desmascarada e demitida por Naiane (Isabelle Drummond).

A cowgirl flagra a stylist com Agrado (Isadora Cruz) e acusa a prima de plantar a jovem em sua casa.

Sem ter onde morar, a ex-garçonete se apresenta para Influncer como profissional da moda, passando a opinar nos looks da filha de Alaorzinho (Daniel de Oliveira), mas o resultado será desastroso.

