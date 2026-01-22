Coração Acelerado: Naiane descobre que Agrado é sua prima e reage: "Assunto proibido"

Zilá vê um vídeo da jovem com Janete e conta a verdade para a filha

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) encontra um vídeo de Agrado (Isadora Cruz) se apresentando com Janete (Letícia Spiller), mostra para Zilá (Leandra Leal) e a vilã surta ao saber que a jovem é sua sobrinha e prima da influencer.

Mesmo tendo assumido publicamente seu namoro com a princesinha do country, João Raul (Filipe Bragança) vai se envolver com a aspirante a cantora que conheceu quando criança.

