Coração Acelerado: Naiane descobre que Agrado é sua prima e reage: "Assunto proibido"

Zilá vê um vídeo da jovem com Janete e conta a verdade para a filha

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) encontra um vídeo de Agrado (Isadora Cruz) se apresentando com Janete (Letícia Spiller), mostra para Zilá (Leandra Leal) e a vilã surta ao saber que a jovem é sua sobrinha e prima da influencer.

Mesmo tendo assumido publicamente seu namoro com a princesinha do country, João Raul (Filipe Bragança) vai se envolver com a aspirante a cantora que conheceu quando criança.

