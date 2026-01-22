Coração Acelerado: Naiane expõe impostora e transforma farsa em escândalo

Influenciadora descobre identidade falsa de stylist e leva conflito para as redes

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Naiane (Isabelle Drummond) assume o centro da narrativa em Coração Acelerado ao identificar que foi enganada por uma profissional que circulava dentro de sua casa com identidade falsa.

A descoberta leva a influenciadora a agir de forma direta, culminando na produção de um vídeo destinado a tornar pública a situação e a responsabilizar Eduarda (Gabz) pela farsa.

A jovem havia se apresentado a Naiane como Duda Medina, afirmando atuar como personal stylist.

A partir dessa versão, conseguiu a vaga para cuidar do visual da influenciadora e passou a interferir na forma como ela se vestia, propondo mudanças que alteraram o estilo habitual da patroa.

A relação seguiu sem questionamentos até que imagens publicadas nas redes sociais mudaram o rumo dos acontecimentos.

