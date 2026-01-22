Êta Mundo Melhor: Estela entra em pânico com chance de Ernesto descobrir que é pai

Enfermeira vive um pesadelo ao ver Celso e Sandra desvendarem o passado sombrio que liga a filha ao grande vilão

Nos próximos capítulos da novela Êta Mundo Melhor, Ernesto (Eriberto Leão) ficará cada vez mais próximo de descobrir que é pai de Anabela (Isabelly Carvalho).

A possibilidade da revelação deixará Estela (Larissa Manoela) em pânico, principalmente pelo receio de que a rejeição que a filha sente por ela se intensifique.

Tudo começa quando Anabela passa a demonstrar revolta e se recusa a chamar a enfermeira de mãe.

Celso (Rainer Cadete), surpreso ao saber que a menina é filha da mulher por quem está apaixonado, decide buscar informações sobre o pai da criança.

Ele passa a fazer uma série de perguntas, o que deixa Anabela intrigada.

