Êta Mundo Melhor: Estela entra em pânico com chance de Ernesto descobrir que é pai
Enfermeira vive um pesadelo ao ver Celso e Sandra desvendarem o passado sombrio que liga a filha ao grande vilão
Nos próximos capítulos da novela Êta Mundo Melhor, Ernesto (Eriberto Leão) ficará cada vez mais próximo de descobrir que é pai de Anabela (Isabelly Carvalho).
A possibilidade da revelação deixará Estela (Larissa Manoela) em pânico, principalmente pelo receio de que a rejeição que a filha sente por ela se intensifique.
Tudo começa quando Anabela passa a demonstrar revolta e se recusa a chamar a enfermeira de mãe.
Celso (Rainer Cadete), surpreso ao saber que a menina é filha da mulher por quem está apaixonado, decide buscar informações sobre o pai da criança.
Ele passa a fazer uma série de perguntas, o que deixa Anabela intrigada.
Leia mais o conteúdo completo aqui.