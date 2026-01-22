Êta Mundo Melhor: Samir conta com ajuda para escapar de Zulma; saiba quem

Simbá ajuda o filho de Candinho a fugir da diretora do orfanato

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Samir (Davi Malizia) descobre que Zulma (Heloísa Périsé) quer tirá-lo de Candinho (Sergio Guizé) e foge com a ajuda de Simbá (Arthur Yera).

O menino será perseguido pela vilã e terá que voltar a morar no orfanato por uns tempos.

A diretora da Casa dos Anjos entrou com pedido de adoção do garoto em segredo e conseguiu a guarda provisória depois de afirmar a juíza que cuida do menor desde que ele foi abandonado em sua porta, ainda bebê, criando laços maternos.

