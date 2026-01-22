Globo se apressa e divulga 1º teaser de próxima novela das 18h; vídeo

A Globo divulgou, com grande antecedência, o primeiro teaser de A Nobreza do Amor, próxima novela das 18h.

A trama só substitui Êta Mundo Melhor em março.

No vídeo promocional, aparecem em destaque os atores Duda Santos, Ronald Sotto e Lázaro Ramos, que dão vida aos personagens principais da história.

No teaser, os protagonistas conversam em uma praia brasileira.

“Quando eu vejo esse marzão todo, eu fico imaginando: o que será que tem lá do outro lado?”, pergunta o personagem de Ronald Sotto.

“Na África?”, devolve a mocinha de Duda Santos.

Ele questiona: “Será que lá é bonito que nem aqui?”.

Ela responde: “Acho que sim”.

