João Liberato estreia na Record e diz: "Nunca tive vergonha de assumir que estou em construção"

Jovem garante ter saído da zona de conforto

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Filho de Gugu (1959-2019), João Liberato estreia um quadro no Domingo Espetacular para mostrar como está se preparando para comandar um programa de televisão.

“Nunca tive vergonha de assumir que estou em construção”, conta ao NaTelinha.

O quadro João Liberato em Construção começa neste domingo (25) e semanalmente, ele tem a missão de visitar estúdios e apresentadores, com a possibilidade de vivenciar e experimentar diversas funções, em programas de diferentes perfis.

“Tenho entrevistado pessoas, vivenciado situações novas o tempo todo e, em cada gravação, recebo orientações e aprendizados vindos de apresentadores, jornalistas, câmeras e de toda a equipe técnica”, diz.

