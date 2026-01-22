O lugar do Brasil onde o salário mínimo já passou de R$ 1.621 e trabalhadores podem receber até R$ 2.407

Paraná aprova o maior salário mínimo do Brasil para 2026, com pisos que chegam a R$ 2.407 para técnicos e categorias sem acordo coletivo

Gustavo de Souza - 22 de janeiro de 2026

O início de 2026 trouxe uma notícia histórica para os trabalhadores de uma região específica do Brasil. Enquanto o salário mínimo nacional está fixado em R$ 1.621, o estado do Paraná decidiu elevar o patamar de remuneração para níveis muito superiores.

A medida foi aprovada recentemente pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (CETER). Ela garante que milhares de profissionais com carteira assinada tenham um fôlego financeiro extra para enfrentar os desafios do novo ano.

O objetivo principal da ação é proteger o poder de compra da população local diante das variações econômicas recentes. Com essa decisão, o Paraná reforça sua posição estratégica como o estado com o maior piso salarial de todo o país.

Paraná consolida liderança com o maior piso salarial do país

O novo salário mínimo paranaense não é único, sendo dividido de forma inteligente em quatro faixas salariais distintas. Essa organização permite que diferentes setores da economia sejam contemplados de acordo com a complexidade de suas funções.

Os valores aprovados atendem especificamente às categorias que ainda não possuem salários definidos por leis federais ou acordos coletivos específicos. É um avanço significativo que coloca o estado paranaense à frente das demais unidades da federação em termos de valorização.

O Conselho reforçou que a medida é um exemplo claro de como a união entre diferentes setores gera resultados práticos. O foco permanece em fazer a economia crescer sem deixar de proteger quem está no dia a dia da produção.

Para muitos trabalhadores, a diferença em relação ao piso nacional representa uma melhoria real na qualidade de vida das famílias. O Paraná segue ditando o ritmo da proteção ao emprego e da renda digna em solo brasileiro.

Divisão por categorias: entenda quanto cada grupo vai receber

A tabela salarial foi estruturada para ser abrangente e justa com diversos perfis profissionais do mercado. Confira os valores exatos definidos para cada grupo de atuação no estado:

Grupo 1 (R$ 2.105,34): Destinado aos trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca.

Grupo 2 (R$ 2.181,61): Atende o pessoal de serviços administrativos, comércio e manutenção.

Grupo 3 (R$ 2.250,04): Voltado para profissionais da produção de bens e serviços industriais.

Grupo 4 (R$ 2.407,90): Reservado para os técnicos de nível médio, representando o maior teto do piso.

Essa estrutura busca manter o equilíbrio entre a necessidade de consumo e a capacidade de pagamento das empresas locais. A divisão clara ajuda empregadores e empregados a entenderem seus direitos e deveres de forma transparente.

O setor de serviços e o comércio, que englobam o segundo grupo, devem sentir um impacto positivo direto no consumo interno. Já a valorização dos técnicos de nível médio incentiva a especialização profissional em toda a região.

Quando o novo valor começa a valer e como é calculado

A definição desses valores não foi aleatória e levou em conta índices técnicos rigorosos de inflação e valorização. O cálculo utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como base para garantir que o dinheiro não perca valor.

Segundo o secretário estadual do Trabalho, Do Carmo, o resultado é fruto de um diálogo constante entre governo e sindicatos. A Resolução nº 632/2026 já ampara juridicamente o reajuste, prevendo inclusive novas avaliações caso o cenário nacional mude.

Para o dinheiro cair oficialmente na conta, o processo está nas etapas finais de assinatura e publicação no Diário Oficial. Assim que o decreto da Casa Civil for assinado, o novo piso estará valendo retroativamente para todo o ano de 2026.

Espera-se que a medida injete milhões na economia paranaense, movimentando desde pequenos comércios até grandes indústrias. O Paraná prova que é possível aliar desenvolvimento econômico com uma política de rendas agressiva e eficiente.

