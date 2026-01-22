O motivo que pode colocar Arminda atrás das grades em Três Graças

Vilã pode ser presa em virada da novela das nove

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Joélly (Alana Cabral) registrará uma queixa contra Arminda (Grazi Massafera) após um episódio ocorrido na mansão da empresária.

Grávida, a jovem decide procurar a polícia depois de sofrer uma queda durante um encontro marcado pela sogra.

Segundo os acontecimentos mostrados na trama, Arminda convida Joélly e Raul (Paulo Mendes) para um jantar em sua casa, afirmando que deseja promover uma aproximação familiar.

No convite, a empresária diz que pretende fazer um gesto em nome da paz e que sua intenção é unir a família.

