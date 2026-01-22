O motivo que pode colocar Arminda atrás das grades em Três Graças
Vilã pode ser presa em virada da novela das nove
Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Joélly (Alana Cabral) registrará uma queixa contra Arminda (Grazi Massafera) após um episódio ocorrido na mansão da empresária.
Grávida, a jovem decide procurar a polícia depois de sofrer uma queda durante um encontro marcado pela sogra.
Segundo os acontecimentos mostrados na trama, Arminda convida Joélly e Raul (Paulo Mendes) para um jantar em sua casa, afirmando que deseja promover uma aproximação familiar.
No convite, a empresária diz que pretende fazer um gesto em nome da paz e que sua intenção é unir a família.
