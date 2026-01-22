Quem é Dalva em Rainha da Sucata? Nova personagem revela segredo de Laurinha

Presa revela a Maria do Carmo tudo o que sabe sobre a vilã

Na Telinha Na Telinha -
Quem é Dalva em Rainha da Sucata? Nova personagem revela segredo de Laurinha

Em Rainha da Sucata, Maria do Carmo (Regina Duarte) vai conhecer uma personagem decisiva, que muda os rumos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

A empresária cruza o caminho de Dalva (Neuza Amaral), uma presa que sabe o maior segredo de Laurinha (Glória Menezes).

+ Globo se apressa e divulga 1º teaser de próxima novela das 18h; vídeo

Leia também

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias