Tadeu Schmidt tem conversa séria no BBB 26 e muda nomes de brothers; entenda

Apresentador quis saber como os participantes gostariam de ser chamados

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Na tarde desta quinta-feira (22), Tadeu Schmidt fez uma entrada ao vivo na casa mais vigiada do Brasil e perguntou aos participantes do BBB 26 como eles gostariam de ser chamados.

Antes da realização da primeira etapa da Prova do Líder, eles ‘oficializaram’ seus apelidos.

Ao conversar com Leandro, por exemplo, o apresentador perguntou: “Leandro, Léo ou Boneco?”.

“Pode me chamar de Boneco”, respondeu o baiano, que já tinha mencionado o apelido anteriormente.

