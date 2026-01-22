Terra Nostra: Giuliana se revolta com traição de Matteo: "Beijei ela"

Italiana vai demonstrar sua revolta ao saber de atitude, e casal entra em crise

Em Terra Nostra, Giuliana (Ana Paula Arósio) vai se revoltar com uma traição de Matteo (Thiago Lacerda).

O italiano confessa à amada que deu um beijo em Rosana (Carolina Kasting) nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Tudo acontece depois que Matteo vai ver o filho na casa de Rosana.

Depois do encontro com o menino, ele dá de cara com a ex-mulher, que volta de viagem.

Em meio a uma briga, o operário dá um beijo na boca da moça.

