Vilã atrai a nora até a mansão, coloca o pé na frente da grávida e Raul impede tragédia

Três Graças: Arminda tenta empurrar Joélly da escada e caso vai parar na delegacia

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) tenta provocar a queda de Joélly (Alana Cabral) da escada, para que perca o bebê.

Por sorte, Raul (Paulo Mendes) pressente o perigo e impede o acidente.

Recuperada, a mocinha denuncia a vilã na delegacia.

A amante de Ferette (Murilo Benício) descobriu que o filho está hospedado na casa de Gerluce (Sophie Charlotte), foi tentar levá-lo de volta pra casa e descobre que a adolescente está grávida do playboy.

