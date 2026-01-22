Três Graças: Ferette dá ultimato a Leonardo e exige fim de namoro com Viviane

Após passar mal com revelação, o empresário obriga o filho a escolher entre o amor pela farmacêutica e a fortuna da família Ferette

Na Telinha - 22 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Leonardo (Pedro Novaes) enfrentará um impasse familiar após Ferette (Murilo Benício) reagir ao relacionamento do filho com Viviane (Gabriela Loran).

Ao tomar conhecimento de que a farmacêutica é uma mulher trans, o empresário passará mal e imporá uma condição ao herdeiro: o fim do namoro ou a perda da herança.

A situação se inicia durante um jantar promovido por Ferette com o objetivo de conhecer a namorada de Leonardo.

No encontro, o empresário adota uma postura hostil, motivada inicialmente por acreditar que Viviane pertence a uma condição social inferior.

Diante das abordagens, a farmacêutica decide interromper a situação e informa aos presentes que é uma mulher trans.

