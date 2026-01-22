Três Graças: Ferette flagra plano de Zenilda e arma confronto
Mensagens revelam invasão organizada e expõem tensão familiar na novela
Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) descobre uma armação envolvendo Zenilda (Andreia Horta) ao ser alertado por Lucélia (Daphne Bozaski) sobre o que ocorreria em um jantar organizado em sua casa.
A informação faz com que o empresário conclua que a esposa tinha conhecimento prévio da ação e optou por não avisá-lo.
A situação tem início na galeria, onde Lorena (Alanis Guillen), Juquinha (Gabriela Medvedovsky), Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) planejam comparecer ao jantar promovido por Ferette para conhecer Viviane (Gabriela Loran), namorada de Leonardo (Pedro Novaes).
Durante a movimentação do grupo, Lucélia decide não acompanhá-los, alegando um mal-estar.
Leia mais o conteúdo completo aqui.