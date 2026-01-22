Três Graças: Leonardo visita o pai no hospital e sai de lá arrasado

Ferette se recusa a falar com o filho enquanto ele estiver com Viviane

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Leonardo visita o pai no hospital e sai de lá arrasado

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) descobre que Viviane (Gabriela Loran) é uma mulher trans, passa mal e faz um cateterismo de urgência.

Leonardo (Pedro Novaes) vai ao hospital visitar o pai, mas o vilão se recusa a falar com o filho.

A bomba estoura durante um jantar oferecido pelo vilão para o jovem casal.

Leia também

O marido de Zenilda (Andréia Horta) já havia dito ser contra esse namoro porque a farmacêutica mora na Chacrinha, mas concorda em conhecê-la melhor já com a intenção de fazer o rapaz cair em si sobre as diferenças sociais dos dois.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias