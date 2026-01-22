Três Graças: Médico entra em operação secreta com Consuelo para salvar bandido
Ataque durante ação policial leva dupla a realizar procedimento de emergência fora do hospital
Nos próximos capítulos de Três Graças, José Maria (Túlio Starling) e Consuelo (Viviane Araujo) assumem papel central ao se unirem para tentar salvar a vida de Bagdá (Xamã) após ele ser baleado durante uma operação policial na Chacrinha.
A ação é comandada por Paulinho (Romulo Estrela) e pelo delegado Jairo (André Mattos) no ferro-velho da região.
Durante o confronto entre policiais e criminosos, Bagdá ordena que seus homens se espalhem para reagir aos disparos.
Em meio à troca de tiros, Vandílson (Vinícius Teixeira), braço-direito do traficante, aproveita a confusão e atira contra o próprio chefe, atingindo-o no ombro esquerdo.
Leia mais o conteúdo completo aqui.