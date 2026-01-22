Três Graças: Médico entra em operação secreta com Consuelo para salvar bandido

Ataque durante ação policial leva dupla a realizar procedimento de emergência fora do hospital

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Médico entra em operação secreta com Consuelo para salvar bandido

Nos próximos capítulos de Três Graças, José Maria (Túlio Starling) e Consuelo (Viviane Araujo) assumem papel central ao se unirem para tentar salvar a vida de Bagdá (Xamã) após ele ser baleado durante uma operação policial na Chacrinha.

A ação é comandada por Paulinho (Romulo Estrela) e pelo delegado Jairo (André Mattos) no ferro-velho da região.

Durante o confronto entre policiais e criminosos, Bagdá ordena que seus homens se espalhem para reagir aos disparos.

Leia também

Em meio à troca de tiros, Vandílson (Vinícius Teixeira), braço-direito do traficante, aproveita a confusão e atira contra o próprio chefe, atingindo-o no ombro esquerdo.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias