Trump lança Conselho da Paz na Suíça em tentativa de suplantar ONU

Inicialmente pensado como instrumento para governar Faixa de Gaza como parte do cessar-fogo, conselho tem ganhado contornos mais amplos

Folhapress - 22 de janeiro de 2026

Presidente Donald Trump. (Foto: Reprodução / Captura de tela/ YouTube)

VICTOR LACOMBE E GUILHERME BOTACINI – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (22) a criação do chamado Conselho da Paz, órgão que o governo americano espera utilizar para suplantar as Nações Unidas embora o americano negue essa intenção.

Inicialmente pensado como instrumento para governar a Faixa de Gaza como parte do cessar-fogo na região, o conselho tem ganhado contornos mais amplos, movimento recebido com preocupação por países como França, Canadá, Reino Unido e Brasil.

“Este conselho tem a chance de ser um dos conselhos mais importantes já criado. É minha grande honra de servir como presidente, fiquei muito honrado quando me pediram isso”, disse Trump, embora seu governo tenha sido o idealizador e fundador do grupo.

A cerimônia de assinatura ocorreu às margens do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça evento já ofuscado pela investida tarifária e diplomática de Trump, ora suspensa, de anexar a Groenlândia. O anúncio teve a presença de alguns dos líderes que já aceitaram participar do conselho, como o argentino Javier Milei, o indonésio Prabowo Subianto e o húngaro Viktor Orbán.

Durante sua fala, Trump criticou a ONU, e afirmou que a iniciativa sobre Gaza pode ser “algo único para o mundo”, indicando sua pretensão de que o grupo criado não vai se limitar a discutir o território palestino.

“Eu sempre disse que as Nações Unidas têm um potencial tremendo, mas não usou ele. Tem muita gente boa na ONU, mas até agora não… nas oito guerras que terminei nunca falei com a ONU sobre nenhuma delas. E você pensaria que eles poderiam fazer isso, mas eles não poderiam. Eles tentaram, talvez, em algumas delas, mas não tentaram o bastante”, disse ele.

“Eu acho que a combinação do Conselho da Paz, com o tipo de gente que temos aqui, junto com as Nações Unidas, pode ser algo muito único para o mundo. Isso é para o mundo, não é para os EUA”, afirmou o presidente americano.

Em dado momento de seu discurso, Trump olhou para os líderes sentados em cadeiras no palco do evento e disse: “É, todos são meus amigos. Alguns… deixe-me ver, alguns que gosto, alguns que não gosto. Não, na verdade, desse grupo eu gosto de cada um deles, dá para acreditar? Às vezes tem dois ou três que não suporto, mas gosto de cada um deles.”

O grupo nasce com a participação também de países como Israel, Arábia Saudita, Egito, Marrocos, Turquia e Vietnã, mas não está claro quais desses serão membros permanentes, uma vez que Trump pretende cobrar US$ 1 bilhão de quem desejar o assento.

A estrutura da organização também continua pouco clara. O conselho cujo logo mostra o planeta Terra com os EUA no centro será presidido por Trump, que terá, com o chefe do grupo, preponderância sobre praticamente todas as decisões: da renovação de mandato dos membros e convocação de reuniões à definição do comitê executivo que deve gerir a reconstrução do território palestino. Além disso, Trump terá o voto de desempate em questões sem consenso.

Países europeus ainda analisam o convite. Alguns deles, como França, Reino Unido e Noruega já recusaram fazer parte do órgão em meio à tensão gerada pelas investidas de Trump sobre a Groenlândia, um território da Dinamarca.

O republicano disse nesta quinta que pretende trabalhar com a ONU e “reconstruir lindamente” Gaza, mas declarações anteriores do americano indicam que o objetivo é outro. “Acho que vai ser incrível, esperava que a ONU pudesse fazer mais, esperava não precisar deste conselho, mas as Nações Unidas… em nenhuma das guerras que encerrei, as Nações Unidas me ajudaram”, disse Trump na terça (20), antes de embarcar para a Suíça.

Durante a cerimônia, Trump também voltou a louvar supostos feitos diplomáticos, ações militares e medidas econômicas do seu governo, como conflitos que ele teria mediado e o fechamento da fronteira com o México. O republicano exaltou a operação de ataque a Caracas que capturou o ditador Nicolás Maduro.

Trump criticou aliados da Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos EUA que está no centro das rusgas recentes entre Washington e parceiros europeus. “Assegurei compromissos de praticamente todos os aliados da Otan para aumentarem seus gastos com defesa a 5% do PIB, todos exceto a Espanha: não sei o que está acontecendo com a Espanha, por que eles não fariam isso. Vamos ter que falar com a Espanha”, disse.

O Brasil ainda avalia se participa do conselho. O trabalho da diplomacia brasileira desde que o presidente Lula recebeu o convite tem sido de conversar com países também convidados. Se por um lado a tradição diplomática brasileira busca equilíbrio e participação em espaços de diálogo internacional, por outro vê a iniciativa americana como uma tentativa de esvaziar a ONU como espaço legítimo de debate global.

Lula conversou por telefone nesta quarta-feira com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que já aceitou participar do grupo. Segundo o Planalto, os líderes falaram sobre Gaza, mas não teriam abordado o tema do conselho de Trump.