BBB 26: Ana Paula brinca com Jonas: "Sei que você está a fim de mim"
Jornalista e modelo trocaram elogios após verem o resultado do Queridômetro
Após trocarem os mais variados emojis no Queridômetro, Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach estão convivendo em total harmonia no BBB 26.
Na tarde desta sexta-feira (23), a jornalista chegou a brincar com o influencer.
Tudo começou quando o brother reclamou com Sarah Andrade sobre a quantidade de “alvos” que recebeu dos concorrentes na dinâmica, além de outros atributos negativos, como “mentiroso” e planta”.
