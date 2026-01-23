BBB 26: Ana Paula brinca com Jonas: "Sei que você está a fim de mim"

Jornalista e modelo trocaram elogios após verem o resultado do Queridômetro

Após trocarem os mais variados emojis no Queridômetro, Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach estão convivendo em total harmonia no BBB 26.

Na tarde desta sexta-feira (23), a jornalista chegou a brincar com o influencer.

Tudo começou quando o brother reclamou com Sarah Andrade sobre a quantidade de “alvos” que recebeu dos concorrentes na dinâmica, além de outros atributos negativos, como “mentiroso” e planta”.

