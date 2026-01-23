BBB 26: Ana Paula e Cowboy trocam alfinetadas e cogitam aliança no jogo

Jornalista e empresário tiveram uma conversa reveladora na tarde desta sexta-feira (23)

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Adversários declarados no BBB 26, apesar de manterem uma relação republicana na casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula Renault e Alberto Cowboy tiveram uma conversa cheia de estocadas na tarde desta sexta-feira (23).

Em dado momento, eles cogitaram até mesmo uma aliança.

“Eu não me vejo nesse momento combinando voto com ninguém, não faz sentido.

Combinar pra quê, pra atacar alguém ou defender alguém?

Tá muito cedo pra entrar nessa, pra fechar um grupo.

Eu vejo ainda gente não movimentando.

Eu vejo gente do seu grupo, Ana Paula…”, alfinetou o empresário.

Leia mais o conteúdo completo aqui.