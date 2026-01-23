BBB 26: Ana Paula e Cowboy trocam alfinetadas e cogitam aliança no jogo

Jornalista e empresário tiveram uma conversa reveladora na tarde desta sexta-feira (23)

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula e Cowboy trocam alfinetadas e cogitam aliança no jogo

Adversários declarados no BBB 26, apesar de manterem uma relação republicana na casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula Renault e Alberto Cowboy tiveram uma conversa cheia de estocadas na tarde desta sexta-feira (23).

Em dado momento, eles cogitaram até mesmo uma aliança.

“Eu não me vejo nesse momento combinando voto com ninguém, não faz sentido.

Leia também

Combinar pra quê, pra atacar alguém ou defender alguém?

Tá muito cedo pra entrar nessa, pra fechar um grupo.

Eu vejo ainda gente não movimentando.

Eu vejo gente do seu grupo, Ana Paula…”, alfinetou o empresário.

Leia mais o conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias