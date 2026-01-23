BBB 26: Babu avalia possível indicação ao paredão e faz confissão

Ator trocou uma ideia com Solange Couto, Alberto Cowboy e Gabriela sobre o assunto

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Segundo líder do BBB 26, Babu Santana já começou a analisar os possíveis alvos para a formação do próximo paredão.

Em conversa com Solange Couto, Alberto Cowboy e Gabriela, o ator deu a entender que ainda não bateu o martelo sobre sua escolha.

“Não tenho indisposição com ninguém”, refletiu o veterano.

O artista comentou com o trio que ainda vai parar com calma para analisar todos os cenários, uma vez que precisa indicar alguém que realmente saia.

