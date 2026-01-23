BBB 26: Babu critica jogo de Brigido e Matheus: "Se vai pro paredão morre fácil"

Em conversa com Alberto Cowboy, o novo líder também falou de potenciais alvos para o paredão

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Em conversa com Alberto Cowboy no Quarto do Líder, Babu Santana analisou as condutas de Brigido e Matheus no BBB 26 e colocou o participante do movimento legendários como um potencial alvo para a formação do próximo paredão.

“A sorte dele [Brigido] é que eu tô no jogo de outra pessoa.

Eu quero saber quem é o Brigido, porque ele joga igual ao Pyong, joga igualzinho.

Daqui a pouco, ele tá manipulando e trazendo informações pra lá e pra cá”, afirmou o artista.

