BBB 26: Babu e Alberto analisam jogo de Ana Paula: "Não quero embate agora"
No papo, a dupla também criticou algumas condutas de Jonas no reality
Na conversa que tiveram no Quarto do Líder, Babu Santana e Alberto Cowboy analisaram o jogo de Ana Paula Renault.
Além disso, a dupla comentou que vê Milena como uma das favoritas a vencer o BBB 26.
“Eu admiro a Ana Paula pessoalmente.
Ela é o tipo de jogadora que acelera.
Às vezes você não precisa fazer nada…
Ela acelerou e bateu na curva.
É uma pessoa que não quero embate agora”, disse o ator.
