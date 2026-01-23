BBB 26: Babu e Alberto analisam jogo de Ana Paula: "Não quero embate agora"

No papo, a dupla também criticou algumas condutas de Jonas no reality

Na conversa que tiveram no Quarto do Líder, Babu Santana e Alberto Cowboy analisaram o jogo de Ana Paula Renault.

Além disso, a dupla comentou que vê Milena como uma das favoritas a vencer o BBB 26.

“Eu admiro a Ana Paula pessoalmente.

Ela é o tipo de jogadora que acelera.

Às vezes você não precisa fazer nada…

Ela acelerou e bateu na curva.

É uma pessoa que não quero embate agora”, disse o ator.

