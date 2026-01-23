BBB 26: Babu traça estratégia e define 2 alvos surpreendentes para o paredão
Ator usou a mesa tática do Quarto do Líder para analisar participante a participante
Novo líder do BBB 26, Babu Santana usou a mesa tática do Quarto do Líder para analisar os diversos cenários e listar potenciais alvos na formação do paredão de domingo (25).
Após estudar participante a participante, o ator chegou a dois nomes surpreendentes.
“P*rra, Jonas mandou mal pra c*ralho!
Cheio de amor pra dar pra ele…
vacilão do c*ralho!
A Jordana quis comprar o barulho, mas pelo menos quis me ouvir.
Isso que tá estranho: as pessoas são muito amáveis comigo e eu não estava acostumado.
Mas eu sou amável, Brasil.
Sempre fui gente boa a vida toda”, refletiu.
