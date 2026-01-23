BBB 26: Babu traça estratégia e define 2 alvos surpreendentes para o paredão

Ator usou a mesa tática do Quarto do Líder para analisar participante a participante

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Novo líder do BBB 26, Babu Santana usou a mesa tática do Quarto do Líder para analisar os diversos cenários e listar potenciais alvos na formação do paredão de domingo (25).

Após estudar participante a participante, o ator chegou a dois nomes surpreendentes.

“P*rra, Jonas mandou mal pra c*ralho!

Cheio de amor pra dar pra ele…

vacilão do c*ralho!

A Jordana quis comprar o barulho, mas pelo menos quis me ouvir.

Isso que tá estranho: as pessoas são muito amáveis comigo e eu não estava acostumado.

Mas eu sou amável, Brasil.

Sempre fui gente boa a vida toda”, refletiu.

