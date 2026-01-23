BBB 26: Caixa-Surpresa define Leandro como indicado direto ao Paredão
Dinâmica ao vivo enviou o brother à berlinda sem Bate e Volta; Anjo foi definido mais cedo
Nesta sexta-feira (23), Leandro foi enviado diretamente ao Paredão do BBB 26 após a dinâmica da Caixa-Surpresa, realizada ao vivo durante o programa apresentado por Tadeu Schmidt.
A atividade ocorreu após a prova do Anjo, disputada mais cedo em duplas e com caráter autoimune.
Na dinâmica, as caixas foram posicionadas no centro da área externa da casa.
Após um minuto, a porta se abriu e uma sirene tocou, levando os participantes para o local.
Cada caixa continha um recado com consequências para o jogo.
Logo no início, foi informado que o líder não poderia abrir nenhuma caixa a partir da segunda.
