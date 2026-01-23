BBB 26: Matheus analisa chance de paredão e ironiza fala de Tadeu Schmidt
O bancário teve uma longa conversa com Sol Vega no quarto a respeito do assunto
Em conversa com Sol Vega no quarto, Matheus revelou que está preparado para enfrentar seu primeiro paredão no BBB 26.
Para o brother, apesar da experiência provocar medo, ao mesmo tempo ela é necessária porque dá visibilidade ao participante.
“Se tiver que ir pro paredão, às vezes é até melhor, porque tu sabe como é.
É um medo, mas é uma visibilidade”, analisou o pipoca.
“Dependendo de com quem for, corre o risco”, respondeu a veterana.
