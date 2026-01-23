BBB 26: Matheus analisa chance de paredão e ironiza fala de Tadeu Schmidt

O bancário teve uma longa conversa com Sol Vega no quarto a respeito do assunto

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Em conversa com Sol Vega no quarto, Matheus revelou que está preparado para enfrentar seu primeiro paredão no BBB 26.

Para o brother, apesar da experiência provocar medo, ao mesmo tempo ela é necessária porque dá visibilidade ao participante.

“Se tiver que ir pro paredão, às vezes é até melhor, porque tu sabe como é.

É um medo, mas é uma visibilidade”, analisou o pipoca.

“Dependendo de com quem for, corre o risco”, respondeu a veterana.

