BBB 26: Matheus promete embate com Ana Paula no Sincerão: "Vou jogar no ventilador"

Gaúcho trocou uma ideia com Edilson Capetinha e Leandro e revelou as suas intenções

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Matheus segue disposto a ir para o embate com Ana Paula Renault no próximo Sincerão.

Em conversa com Edilson Capetinha e Leandro no BBB 26, o bancário criticou a jornalista e elencou uma série de pontos negativos da rival.

“Eu vou pras f*da, vou jogar merda no ventilador no dia do paredão, na segunda-feira ali.

Não tenho medo.

Já passei por coisa bem pior”, avisou o pipoca.

“Mas o que puder evitar…”, afirmou o ex-jogador de futebol.

“Mas é o que tô enxergando no jogo.

Tô enxergando uma parada no meu jogo que não abro mão.

Sou contra a galera ser manipulada”, disse o gaúcho.

