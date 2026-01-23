BBB 26: Matheus promete embate com Ana Paula no Sincerão: "Vou jogar no ventilador"
Gaúcho trocou uma ideia com Edilson Capetinha e Leandro e revelou as suas intenções
Matheus segue disposto a ir para o embate com Ana Paula Renault no próximo Sincerão.
Em conversa com Edilson Capetinha e Leandro no BBB 26, o bancário criticou a jornalista e elencou uma série de pontos negativos da rival.
“Eu vou pras f*da, vou jogar merda no ventilador no dia do paredão, na segunda-feira ali.
Não tenho medo.
Já passei por coisa bem pior”, avisou o pipoca.
“Mas o que puder evitar…”, afirmou o ex-jogador de futebol.
“Mas é o que tô enxergando no jogo.
Tô enxergando uma parada no meu jogo que não abro mão.
Sou contra a galera ser manipulada”, disse o gaúcho.
