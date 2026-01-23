BBB 26: Solange Couto fica sem dupla, sobra na Prova do Anjo e cai no choro
Atriz não pôde participar da dinâmica
Na tarde desta sexta-feira (23) no BBB 26, Solange Couto não conseguiu participar da Prova do Anjo e caiu no choro.
A atriz ficou de fora da dinâmica porque não conseguiu uma dupla e foi direto para a cozinha porque não conteve as lágrimas ao saber que perdeu a chance de garantir uma imunidade e ver um vídeo da família.
Antes do game começar, enquanto os colegas de confinamento ainda estavam na casa, Brigido percebeu que a integrante do Camarote ficou sentida com o ocorrido e tentou dar um consolo: “Tô aqui, tá?”.
“É porque não tem o número de gente mesmo.
Obrigada”, agradeceu ela.
