BBB 26: Solange Couto fica sem dupla, sobra na Prova do Anjo e cai no choro

Atriz não pôde participar da dinâmica

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Na tarde desta sexta-feira (23) no BBB 26, Solange Couto não conseguiu participar da Prova do Anjo e caiu no choro.

A atriz ficou de fora da dinâmica porque não conseguiu uma dupla e foi direto para a cozinha porque não conteve as lágrimas ao saber que perdeu a chance de garantir uma imunidade e ver um vídeo da família.

Antes do game começar, enquanto os colegas de confinamento ainda estavam na casa, Brigido percebeu que a integrante do Camarote ficou sentida com o ocorrido e tentou dar um consolo: “Tô aqui, tá?”.

“É porque não tem o número de gente mesmo.

Obrigada”, agradeceu ela.

