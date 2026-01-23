Betinho morre em Rainha da Sucata? Ele descobre 2 segredos antes de partir

Reviravolta marca os próximos capítulos da novela, reprisada na Globo

Betinho (Paulo Gracindo) morre nos próximos capítulos de Rainha da Sucata.

Só que, antes de partir, o personagem fará duas descobertas importantes.

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Em cenas que vão ao ar em breve, Betinho ouve Laurinha (Glória Menezes) declarando seu amor a Edu (Tony Ramos).

O patriarca descobre que a mulher sempre foi apaixonada secretamente pelo filho dele.

