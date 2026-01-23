Coração Acelerado: Agrado tenta aproximação e Naiane dispara: "Bateu, levou"

Influencer grava encontro e acusa a prima de armar para desmoralizá-la

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) é acusada por Naiane (Isabelle Drummond) de armar um complô para destruí-la.

A mocinha alega que não sabia da existência da prima, e sugere que as duas tentem se entender, mas a influencer não vai querer saber de conversa.

A relação das duas começa muito mal, com um vídeo da jovem beijando João Raul (Filipe Bragança), namorada da princesinha do country, dando seguimento à rivalidade antes protagonizada por suas mães, Janete (Leticia Spiller) e Zilá (Leandra Leal).

Leia mais o conteúdo completo aqui.