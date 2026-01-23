Coração Acelerado: Janete abre o coração, revela passado de Agrado e a deixa em choque

Confissão sobre origem familiar provoca choque e rompe vínculo entre mãe e filha

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Janete (Leticia Spiller) assume o centro da trama ao decidir revelar à filha, Agrado (Isadora Cruz), informações que manteve ocultas por anos sobre o passado da família.

A iniciativa ocorre após a repercussão de vídeos envolvendo Agrado e João Raul (Filipe Bragança) e diante do avanço de conflitos que passam a cercar a jovem.

Janete estará em Bom Retorno acompanhando o estado de saúde do pai, Eliomar (Stepan Nercessian), quando passa a ser pressionada pelos acontecimentos recentes.

