Coração Acelerado: Janete abre o coração, revela passado de Agrado e a deixa em choque
Confissão sobre origem familiar provoca choque e rompe vínculo entre mãe e filha
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Janete (Leticia Spiller) assume o centro da trama ao decidir revelar à filha, Agrado (Isadora Cruz), informações que manteve ocultas por anos sobre o passado da família.
A iniciativa ocorre após a repercussão de vídeos envolvendo Agrado e João Raul (Filipe Bragança) e diante do avanço de conflitos que passam a cercar a jovem.
Janete estará em Bom Retorno acompanhando o estado de saúde do pai, Eliomar (Stepan Nercessian), quando passa a ser pressionada pelos acontecimentos recentes.
Leia mais o conteúdo completo aqui.