Coração Acelerado: João Raul conhece Agrado e desiste do amor do passado

Cantor beija Agrado, diz que quer viver o presente e mocinha desiste de contar quem ela é

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) beija João Raul (Filipe Bragança), diz ter algo importante a dizer, mas recua na hora de revelar que ela e a moça por quem o Mozão do Amor se apaixonou no passado.

O sertanejo anuncia na rádio que gostaria de rever Diana, mas não reconhece a menina que conheceu há dez anos, no concurso de talentos mirins, e acaba ofendendo a prima de Naiane (Isabelle Drummond).

Leia mais o conteúdo completo aqui.