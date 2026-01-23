Coração Acelerado: João Raul conhece Agrado e desiste do amor do passado

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Agrado (Isadora Cruz) beija João Raul (Filipe Bragança), diz ter algo importante a dizer, mas recua na hora de revelar que ela e a moça por quem o Mozão do Amor se apaixonou no passado.
O sertanejo anuncia na rádio que gostaria de rever Diana, mas não reconhece a menina que conheceu há dez anos, no concurso de talentos mirins, e acaba ofendendo a prima de Naiane (Isabelle Drummond).
