Êta Mundo Melhor: Celso ganha amor inesperado e atrapalha plano de Sandra

Aproximação no Dancing altera alianças familiares e provoca confronto direto entre irmãos

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, a trajetória de Celso (Rainer Cadete) passa por uma mudança importante a partir do início de um novo relacionamento e do agravamento do conflito com Sandra (Flávia Alessandra).

Ele se tornará um primo leal ao defender a fábrica com unhas e dentes.

O personagem, que no início da novela demonstrava frustração por não ter recebido a herança de Anastácia (Eliane Giardini), deixada para Candinho (Sergio Guizé), passa a adotar novas atitudes após se envolver afetivamente com Tamires (Monique Alfradique).

