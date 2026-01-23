Êta Mundo Melhor: Tamires conquista o coração de Celso

Êta Mundo Melhor: Tamires conquista o coração de Celso

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Celso (Rainer Cadete) encontra um novo amor.

Depois de sofrer com a separação de Estela (Larissa Manoela), o primo de Candinho (Sergio Guizé) decide dar uma chance a Tamires (Monique Alfradique).

A gerente do Dancing sempre arrastou um bonde para o irmão de Sandra (Flávia Alessandra), mas para ele a relação dos dois era de pura diversão, enquanto que a enfermeira era a pessoa com quem ele queria se casar.

