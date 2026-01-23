Ex-diretor revela como fez SBT bater recorde de faturamento em plena pandemia
Fred Müller trabalhou na emissora da família Abravanel até 2023
Fred Müller, que atuou como diretor executivo de negócios e marketing no SBT de 2019 a 2023, concedeu uma entrevista ao NaTelinha Talk desta sexta-feira (23) e revelou como fez a emissora da família Abravanel bater recorde de faturamento durante a pandemia da Covid 19.
O veterano chegou ao canal paulistano após exatos 20 anos como diretor executivo comercial da Globosat.
O convite veio quando a direção da empresa queria alguém experiente para cuidar da parte comercial como um todo, oportunidade que foi vista por ele como um desafio e o atraiu por conta disso.
