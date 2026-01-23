Ex-diretor revela como fez SBT bater recorde de faturamento no pós-pandemia

Fred Müller trabalhou na emissora da família Abravanel até 2023

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Fred Müller, que atuou como diretor executivo de negócios e marketing no SBT de 2019 a 2023, concedeu uma entrevista ao NaTelinha Talk desta sexta-feira (23) e revelou como fez a emissora da família Abravanel bater recorde de faturamento durante no pós- Covid 19.

O veterano chegou ao canal paulistano após exatos 20 anos como diretor executivo comercial da Globosat.

O convite veio quando a direção da empresa queria alguém experiente para cuidar da parte comercial como um todo, oportunidade que foi vista por ele como um desafio e o atraiu por conta disso.

