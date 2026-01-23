Ex-Globo e CNN, Gloria Vanique deve fechar com a Gazeta para comandar o Mulheres

Jornalista ainda não assinou o contrato, mas, se tudo correr como previsto, será anunciada como nova apresentadora em breve

Na Telinha - 23 de janeiro de 2026

Gloria Vanique está muito perto de assumir o programa Mulheres, na TV Gazeta.

Com passagens pela Globo e pela CNN Brasil, a jornalista ainda não assinou o contrato, mas é o principal nome nos bastidores da emissora para comandar o vespertino, de acordo com informações obtidas pelo NaTelinha.

A contratação de Gloria Vanique pela Gazeta ainda não foi oficializada porque faltam os últimos detalhes do acerto.

Se tudo avançar como o esperado, ela será anunciada como a nova apresentadora dos Mulheres nos próximos dias.

