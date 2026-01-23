NaTelinha Talk: Fred Müller é o entrevistado desta sexta-feira; assista

Nesta sexta-feira (23), o NaTelinha Talk Podcast recebe o executivo Fred Müller.

A entrevista exclusiva será transmitida às 17h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Gustavo Leme.

Fred Müller é um executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado de comunicação, mídia e publicidade no Brasil.

Ele começou sua carreira na TV Globo em Recife e teve passagens por importantes empresas do setor como Record, Editora Três e Globosat, onde atuou por quase duas décadas, chegando ao cargo de diretor executivo comercial.

