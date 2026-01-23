No SBT Brasil, Cesar Filho anuncia que será avô
Filha é casada com um inglês há quase um ano
Cesar Filho anunciou que será avô pela primeira vez.
“Antes de encerrar essa edição, quero dizer a você que sempre procurei ser um bom filho”, começou ele ao fim do SBT Brasil nessa quinta-feira (22).
“Tenho filho no meu nome, Cesar Filho.
Depois me tornei Cesar pai, onde procuro até hoje ser um bom pai.
E agora serei também César avô.
Porque minha filha Luma está grávida do seu primeiro filho com Eduardo”, continuou.
Leia mais o conteúdo completo aqui.