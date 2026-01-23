Pânico estreia novo estúdio na Jovem Pan; veja foto

O NaTelinha recebeu, com exclusividade, uma foto do novo cenário do Pânico, que será estreado na segunda-feira (26).

Nesta mesma data, a Jovem Pan vai estrear seu canal na TV aberta, em São Paulo, em um projeto de expansão que já estava previsto há algum tempo.

Uma das atrações mais conhecidas do Grupo, o programa é transmitido na rádio desde 1993 e já teve duas versões na televisão, uma exibida na RedeTV!, o Pânico na TV (2003-2011), e outra na Band, chamada Pânico na Band (2012-2017).

