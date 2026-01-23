Pedestre é atropelado por Hillux após acidente de trânsito em Luziânia

Caminhonete ainda colidiu contra muro e portão de uma residência, provocando danos materiais ao imóvel

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2026

Hillux atropelou pedestre e ainda se chocou com residência após acidente de trânsito. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou um pedestre ferido na tarde de segunda-feira (20), no bairro Parque Estrela Dalva IV, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

A colisão ocorreu em um cruzamento da região, quando uma Hillux e uma picape Fiat Strada bateram.

Com o impacto, a caminhonete perdeu o controle da direção e acabou atingindo um homem, de 34 anos, que caminhava pela via.

Após o atropelamento, o veículo ainda colidiu contra o muro e o portão de uma residência, provocando danos materiais ao imóvel.

O pedestre atingido sofreu ferimentos leves, principalmente em uma das pernas, e foi encaminhado para atendimento médico em uma unidade de saúde da cidade.

Uma passageira que estava em um dos carros também precisou ser levada ao hospital, já que não utilizava cinto de segurança no momento do acidente, mas apresentava apenas lesões leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender a ocorrência, prestar socorro às vítimas e organizar o trânsito no local.

Segundo os relatos colhidos no atendimento, nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez, ambos possuíam habilitação regular e os veículos estavam com a documentação em dia. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves.

Os envolvidos chegaram a um acordo em relação aos danos causados pelo acidente. A área foi liberada após os atendimentos e os procedimentos cabíveis.

